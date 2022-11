Non si vive di solo calcio e la Georgia lo sa benissimo. Il Paese che oggi fa festa anche per Khvicha Kvaratskhelia, in passato ha esultato per Nona Terent’evna Gaprindashvili, campionessa di scacchi e numero uno al mondo dal 1962 al 1978, prima donna nella storia della disciplina a poter vantare il titolo di Gran Maestro.

E proprio a lei è arrivata in regalo una maglia azzurra numero 77 con dedica speciale: «Alla regina degli scacchi» le parole di Kvaratskhelia.

Fonte: Il Mattino