Una dedica speciale per Ischia: l’ha inviata dal Qatar l’ex calciatore del Napoli Koulibaly al termine della gara vinta per 2-1 contro l’Ecuador, con il suo gol decisivo per la qualificazione del Senegal agli ottavi del Mondiale. «A Ischia e ai suoi abitanti, per dare loro forza in un momento così difficile voglio dedicare questo gol». Koulibaly, ora al Chelsea, ha trascorso molte vacanze con la famiglia sull’isola. Il Mattino

