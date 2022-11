Il Napoli segue Kadioglu, il jolly che ha sorpreso Lucescu

Il Napoli ha messo nel mirino Ferdi Kadioglu, esterno sinistro del Fenerbahce che può giocare anche come mediano e trequartista. Un vero e proprio jolly che ha sorpreso il tecnico della Dinamo Kiev, Mircea Lucescu che, in occasione della partita persa dalla sua squadra contro il Fenerbahce, dichiarò: “Non pensavo i turchi avessero un giocatore così forte sulla fascia sinistra“. Da quel momento in poi i club stranieri si sono interessati a Kadioglu e ora si aggiunge anche il Napoli.

Fonte: TUTTOmercatoWEB.com