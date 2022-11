In attesa che in Turchia ci arrivino Spalletti e i suoi, un ex azzurro ha già fatto gli onori di casa: a Antalya, infatti, ieri è arrivato il Trabzonspor campione di Turchia in carica con Marek Hamsik, l’ex capitano del Napoli che milita nella squadra turca da due stagioni. Il Trabzonspor farà ritiro invernale a Antalya proprio come il Napoli, lo slovacco incrocerà gli ex compagni di squadra fino al 9 dicembre prossimo ma non ci sarà alcuna amichevole tra i due club. Mattino.it

