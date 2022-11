Giuffredi, ag. Mario Rui: “Sta disputando il suo miglior campionato nel Napoli”

Mario Giuffredi, agente di Mario Rui, Di Lorenzo e Politano, ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo alla trasmissione Punto Nuovo Sport Show. “Mario Rui sta disputando il suo miglior campionato nel Napoli. Forse due anni e mezzo fa era un po’ criticato ma l’anno scorso è stato uno dei giocatori più positivi. Quella di Mario Rui è semplicemente continuità. I meriti sono sempre in gran parte del calciatore. Sicuramente Spalletti ha influito molto in questo anno e mezzo di gestione, anche se mi riservo un 70% per Mario Rui. Dissi che Mario sarebbe andato via quando avrebbe dimostrato di essere un grande giocatore e avrebbe vinto lo scudetto. Se dimostrerà fino a giugno quanto sta facendo e vincerà lo scudetto, allora inizieremo a pensarci. Finché non accadrà dovremo restare concentrati sull’obiettivo, che sarebbe una cosa leggendaria, resterebbe nella storia. Concentriamoci da qui a giugno, poi ciò che sarà vedremo. Marchisano? Ha avuto un infortunio alla caviglia ad inizio stagione ed è dovuto stare lontano dai campi per due mesi. Ho tanti terzini e reputo Marchisano un giocatore di grande prospettiva. È un ragazzo da cui mi aspetto tanto e sono convinto che possa fare una carriera importante”.

