Futuro Napoli, nel mirino due talenti del Fenerbahce

Ci sono due talenti del Fenerbahce sotto i radar azzurri. Lo si legge su La Gazzetta dello Sport. Si tratta di Ferdi Kadioglu e di Arda Guler. Il primo è un titolare inamovibile della Nazionale. La rosea scrive: “Il ruolo è quasi secondario, perché si tratta di un giocatore con una facilità e intensità di corsa notevolissima. Al punto che Kuntz lo ha schierato prevalentemente esterno sinistro di difesa, ma anche mediano centrale e persino trequartista. Al Fenerbahce è già un idolo, anche se non parla turco (è cresciuto in Olanda) qui l’esperto tecnico portoghese Jorge Jesus lo schiera prevalentemente sulla fascia destra. Ma all’occorrenza a sinistra il ragazzo non ha problemi di adattamento e spinge con continuità”. L’altro calciatore monitorato è definito il Messi turco. Si legge: “Parliamo di un ragazzino che ha esordito nella Super Lega turca a 16 anni e mezzo, entrando nel finale e confezionando in 3’ in campo l’assist per sbloccare una gara ferma sullo 0-0. Talento eccellente, che ancora deve rinforzarsi fisicamente ma che Jorge Jesus sta facendo crescere senza eccessive pressioni o strappi. Da minorenne ha già segnato 5 gol in 17 presenze. E ha pure esordito in nazionale”.

