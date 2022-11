Caressa: “Grazie Napoli per i mostri che ci hai fatto vedere!”

Il telecronista e conduttore Sky Fabio Caressa, attraverso il suo canale Youtube, ha dato i voti alle squadre di Serie A per la prima parte della stagione. Le sue parola attraverso TMW: “Al Napoli do 10, non si può dire niente: campagna acquisti, inserimento dei giocatori, quel geniaccio di Spalletti, l’impegno dei calciatori. Quando entrano in campo quelli che sono in panchina praticamente mordono l’erba. Non c’è una polemica, al momento, tutti si sono comportati perfettamente dal punto di vista della comunicazione. La squadra è divertentissima.

Ha fatto vedere dei mostri: Kvara, Kim, ma non solo. Anche Zielinski che sta giocando una stagione molto superiore rispetto all’anno scorso. Ha recuperato giocatori importanti. C’è Mario Rui che sta giocando benissimo, ma adesso anche Olivera che è stato inserito piano piano quando ci sono le partite più fisiche. E’ divertente, è spettacolare. Li devo ringraziare perché mi hanno fatto vivere due partite di Champions contro l’Ajax, soprattutto ad Amsterdam, che mi hanno fatto sentire proprio orgoglioso. Ero lì e vedevo una squadra italiana che imponeva un gioco così su un campo difficile contro una squadra che, seppur non è al massimo, è sempre blasonata ed esempio del gioco spettacolare“.