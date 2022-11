Zazzaroni ( direttore Cds): “Dimissioni Agnelli? Exit strategy per difendere il mondo Juve”

Ivan Zazzaroni, direttore Corriere dello Sport, è intervenuto a Radio Punto Nuovo e ha parlato del caos Juventus.

Factory della Comunicazione

Di seguito le sue dichiarazioni:

“Dai primi di gennaio la Juve avrà un nuovo CdA e una dirigenza nuova, in totale discontinuità con la dirigenza passata. So che Elkann e Agnelli si sono visti negli scorsi giorni per trovare una exit strategy per proteggere il mondo aziendale dei bianconeri, ma una cosa del genere non prevedibili. Ora attendiamo di conoscere cosa succederà dal punto di vista societario e quale sarà la nuova Juventus.

Di certo non ci saranno rivoluzioni tecniche particolari, allenatore e direttore sportivo avranno interlocutori diversi. Futuro tecnico di Allegri e della Juventus? Chi oggi azzarda risposte è un cazzaro. Impossibile avere delle risposte adesso, staremo a vedere cosa succederà di qui alla fine del campionato. La Juventus difficilmente cambia in corsa d’opera. II Mondiale? Sto guardando tutte le partite, mi piacciono e mi divertono. Pensavo peggio, ma non ho una squadra secondaria per cui tifo in assenza dell’Italia”.