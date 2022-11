[VIDEO] MONDIALE QATAR – Agli ottavi di finale Olanda e Senegal. Decide per gli africani l’ex Napoli Koulibaly

Questo pomeriggio, per il girone A dei Mondiali in Qatar, si sono giocate le gare tra i padroni di casa e l’Olanda e tra il Senegal e l’Ecuador. La prima sfida è vinta dagli “orange” per 2-0. Un gol per tempo: Gakpo e Freddy De Jong. Nell’altra sfida vincono i campioni della Coppa d’Africa. Vantaggio su rigore con Sarr. Nella ripresa pareggio dei sudamericani con Caicedo, ma dopo tre minuti con il tap-in vincente da pochi passi ci pensa l’ex del Napoli, ora al Chelsea, Kalidou Koulibaly. Olanda e Senegal attenderanno le avversarie degli ottavi nel girone B con Inghilterra, Iran, Usa e Galles.

Factory della Comunicazione

MARCATORI – Gakpo, F. De Jong.

OLANDA (3-4-2-1) – Noppert 6; Timber 6,5, Van Dijk 6,5, Aké 6; Dumfries 6, De Roon 6,5 (Dal 82° Koopmeiners s.v), F. de Jong 7,5 (Dal 86° Taylor s.v), Blind 6; Gakpo 7 (Dal 82° Weghorst s.v), Klaasen 6,5 (Dal 66° Berghuis 6); Depay 6,5 (Dal 66° Janssen 6).

QATAR (5-3-2) – Barsham 6; I. Mohammed 5,5 (Dal 85° Khoder s.v), Pedro Miguel 5, Khoukhi 5, A. Hassan, H 5,5. Ahmed 5,5; Hatem 5,5 (Dal 85 Alaaeldin s.v) , Madibo 5,5 (Dal 64° Boudiaf 5,5), Al-Haydos 5,5 (Dal 64° Assadalla 5,5); Afif 6, Almoez Ali 5,5 (Dal 64° Muntari 6).

MARCATORI: 44′ Ismaila Sarr (R), 67′ Caicedo, 70′ Koulibaly

ECUADOR (4-3-3) – Galindez 6; Preciado 5,5 (85′ Porozo sv), Torres 6,5, Hincapie 4,5, Estupinan 5,5; Franco 5,5 (46′ Sarmiento 5,5), Gruezo 5 (46′ Cifuentes 6), Caicedo 7; Plata 6, Valencia 4,5, Estrada 5,5 (64′ Reasco 5,5). Ct: Alfaro.

SENEGAL (4-2-3-1) – E. Mendy 6; Sabaly 6,5, Koulibaly 7,5, Diallo 5,5, Jakobs 5,5; Ciss 6 (74′ Mendy 6), P Gueye 6,5; Ndiaye I. 5,5 (74′ Dieng 6), Gueye I. 6, Sarr 7; Dia 5,5 (90’+5′ Cisse Papa Abou sv). Ct: Cissé

A cura di Alessandro Sacco