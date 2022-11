Troppi errori per Anguissa in Qatar

Come anche Kim Min-ja, il centrocampista del Napoli Frank Anguissa, non ha brillato in questi mondiali che si stanno giocando in Qatar, col suo Camerun, come scrive oggi Il Mattino. Prova negativa anche per il centrocampista del Napoli, soprattutto per i due errori in occasione delle prime due reti della Serbia: sul gol di testa di Pavlovic, dopo il mancato intervento di Chopo Mouting, ha perso la marcatura del difensore serbo e la seconda rete messa a segno dal centrocampista della Lazio, Milinkovic Savic, è nata da un suo errore ad inizio azione con un pallone gestito male in uscita. Due errori inediti per uno come lui che è tra i più esperti del Camerun e che è stato sempre tra i migliori con il Napoli di Spalletti sia in campionato che in Champions League. Poi Anguissa è cresciuto insieme ai compagni, dopo l’ingresso in campo di Aboubakar, che ha dato la carica firmando il gol del 2-3 e regalando a Choupo Mouting l’assist del definitivo 3-3. Un match quello contro la Serbia in cui il centrocampista del Napoli ha trovato da avversari in zona altri protagonisti della serie A incrociandosi oltre che con Milinkovic Savic, anche con Lukic e Kostic. Sfida che è finita in parità e con la grande occasione sprecata dalla Serbia che dopo il vantaggio del Camerun firmato di testa da Castelletto è riuscito a ribaltare il match fino al 3-1 di Mitrovic prima di subire l’incredibile rimonta, con due reti subite in tre minuti, da parte del Camerun. «Orgogliosi di questa squadra. Continueremo a lottare», il post su Instagram di Anguissa. Ultima sfida venerdì contro il Brasile.

