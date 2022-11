SKY – Spalletti tira un sospiro di sollievo per Kim Minjae

Il Napoli segue con molta attenzione le gesta dei suoi calciatori ai Mondiali in Qatar e nelle ultime ore c’era apprensione per Kim Minjae. Il difensore della Corea del Sud, era uscito a fine partita e Spalletti ovviamente attendeva notizie sul calciatore. Secondo il collega di Sky Massimo Ugolini, si tratterebbe solo di affaticamento muscolare, quindi dopo la manifestazione, sarà pronto per la maglia azzurra. Primo impegno ufficiale per il Napoli sarà il 4 Gennaio contro l’Inter e avere il “muro” orientale sarebbe fondamentale.

