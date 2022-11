Olivera col suo Uruguay, resta solo una chance per passare il turno

Ieri sera l’Uruguay di Olivera, terzino sinistro del Napoli, è stato battuto dal Portogallo di CR7 per 2-0, passando così al prossimo turno, mentre per la nazionale dell’azzurro resta solo una chance, la gara contro il Ghana, come scrive oggi Il Mattino. “Il Portogallo vola con una doppietta di Bruno Fernandes e vola agli ottavi di finale con una giornata di anticipo, l’Uruguay del terzino azzurro Olivera invece dovrà giocarsi le ultime carte nell’ultima sfida contro il Ghana. La Celeste sarà obbligata a vincere per scavalcare in classifica la nazionale africana e dovrà attendere il risultato della Corea del Sud di Kim (che ha un punto in classifica come l’Uruguay e sarà impegnata contro il Portogallo). Per Olivera un duello a tutta fascia con Cancelo: il terzino azzurro ha spinto molto tenendo basso il terzino destro portoghese, punto di forza del Manchester City di Guardiola. Suo il primo tiro della sfida Uruguay contro il Portogallo di Cristiano Ronaldo, fuori però dallo specchio della porta di Diogo Costa e suo anche un cross pericoloso non sfruttato al meglio da Bentancur e Nunez. Positiva la prima frazione con un’ammonizione che però avrebbe potuto evitare: cartellino giallo preso perché ha ritardato una ripresa del gioco su una punizione degli avversari non allontanandosi dal pallone. Olivera è uscito a cinque minuto dalla fine lasciando il posto a Viña, il terzino della Roma”.

Factory della Comunicazione