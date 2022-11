Mondiali, i risultati di Iran-Stati-Uniti e Galles-Inghilterra

È terminata la terza e ultima giornata del Gruppo B dei Mondiali di calcio in Qatar con le partite Iran-Stati Uniti e Galles-Inghilterra. La Nazionale americana si è imposta per 0-1 sull’Iran grazie ad una rete al 38esimo di Pulisic. Vittoria anche per l‘Inghilterra per 0-3 contro il Galles: doppietta dell’attaccante del Manchester United, Marcus Rashford e gol di Foden nel mezzo.

Inghilterra e Stati Uniti volano agli ottavi di finale.

Di seguito la classifica finale del gruppo B:

1) Inghilterra: punti 7

2) Stati Uniti: punti 5

3) Iran: punti 3

4) Galles: punti 1

Iran-Stati Uniti, il tabellino del match

IRAN-STATI UNITI 0-1

MARCATORI: 38’ Pulisic

IRAN (4-4-2): Beiranvand 6; Rezaeian 6, Pouraliganji 6.5, M. Hosseini 6, Mohammadi 5 (45+2’ Karimi 6); Gholizadeh 6 (77’ Ansarifard s.v.), Nourollahi 6 (71’ Torabi 6), Ezatolahi 5.5, Hajisafi 5 (71’ Jalali 5); Taremi 6, Azmoun 5 (46’ Ghoddos 6). CT: Queiroz

STATI UNITI (4-3-3): Turner 6; Dest 7 (82’ Moore s.v.), Carter-Vickers 6.5, Ream 6, Robinson 6; Musah 6, Adams 6.5, McKennie 6.5 (65’ Acosta 6); Weah 6.5 (82’ Zimmerman 6), Sargent 6 (77’ Wright 6), Pulisic 6.5 (46’ Aaronson 6). CT: Berhalter

Arbitro: Lahoz (Spagna)

Ammoniti: Adams (S), Hosseini (I), Kanaani (I), Jalali (I)

Espulsi: –

Galles-Inghilterra, il tabellino del match

GALLES-INGHILTERRA 0-3

MARCATORI: 50′ Rashford, 51′ Foden, 68′ Rashford

GALLES (4-2-3-1): Ward 5; N. Williams 6 (36′ Roberts 5), Mepham 5, Rodon 5.5, B. Davies 6 (59′ Morrell 5); Ampadu 5, Allen 5.5 (81′ Colwill sv); Bale 4.5 (46′ Johnson 5), Ramsey 5, James 5.5 (77′ H. Wilson 5); Moore 6. Ct. Page

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford 6; Walker 6 (57′ Alexander-Arnold 6), Stones 6, Maguire 6, Shaw 6 (65′ Trippier 6); Henderson 5.5, Rice 6 (58′ Phillips 7); Rashford 8 (75′ Grealish 6.5), Bellingham 6.5, Foden 7.5; Kane 6.5 (57′ C. Wilson 6). Ct. Southgate

Arbitro: Vincic (Slovenia)

Ammoniti: James, Ramsey (G)

Espulsi: –