Maradona, spunta l’idea di un mausoleo a Buenos Aires

In concomitanza con il secondo anniversario della morte di Diego Armando Maradona, scomparso il 25 novembre 2020, spunta il progetto di un mausoleo da dedicare al Pibe a Buenos Aires. Anzi, quattro, anche se è difficile che in tempi brevi possa essere concretizzata questa idea che stanno portando avanti gli eredi del Capitano della Seleccion e del Napoli insieme con i loro rappresentanti legali.Il quotidiano argentino La Nacion ha parlato con gli avvocati Mariano Baudry, che rappresenta il minore Diego Fernando (figlio di Diego e Veronica Ojeda), e Federico Guntin, legale di Dalma Maradona, figlia di Diego e Claudia Villafane, e ha pubblicato un servizio sui quattro progetti. Stranamente la Federcalcio argentina – secondo quanto riferisce l’avvocato Baudry – non ha risposto né sì né no a un’ipotesi di creare un mausoleo all’interno del centro federale di Ezeiza, nei pressi dell’aeroporto di Buenos Aires. «E questa non risposta è da interpretare come un no», ha aggiunto Baudry. Sempre ad Ezeiza, nella zona vicina all’aeroporto, c’è l’idea di un mausoleo che accoglierebbe non soltanto le spoglie di Diego – che riposa dal 26 novembre 2020 presso il cimitero privato Bella Vista di Buenos Aires – ma anche sue maglie e suoi trofei. «Sarebbe in una zona estremamente favorevole per l’afflusso dei turisti, dato che è vicino all’aeroporto», ha spiegato il dirigente della municipalità di Ezeiza, Alejandro Granados.

La municipalità di Buenos Aires ha proposto un’area nella zona di Costa Salguero e l’Argentinos Juniors, il primo club di Maradona, si è detto disposto a creare un mausoleo all’interno del suo stadio già dedicato a Diego.

Quattro idee, quattro progetti che diventano inattuabili senza il consenso delle sorelle di Maradona, rappresentate dall’avvocato Matias Morla, che negli ultimi anni aveva curato gli affari del Pibe e gestito il suo marchio, adesso formalmente passato sotto il controllo delle sorelle. Nel mausoleo, infatti, dovrebbero essere ospitate non soltanto le spoglie di Maradona ma anche quelle dei genitori don Diego e donna Tota, che riposano al cimitero Bella Vista come voleva il Campione. «Senza il consenso delle sorelle di Diego per il trasferimento delle spoglie dei genitori non si potrebbe fare nulla», ha spiegato l’avvocato Guntin.

Tra un mese, intanto, ricorrerà il primo anniversario della scomparsa di Hugo Maradona, il fratello minore di Diego, morto il 28 dicembre 2021 nella casa di Bacoli, dove viveva con la moglie napoletana Paola Morra. F. De Luca (Il Mattino)