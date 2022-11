Lo Monaco: “Caso Juve da approfondire. Napoli tra i modelli più sani, sulla plusvalenza Osimhen…”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Pietro Lo Monaco, direttore sportivo, e ha parlato del caso plusvalenze.

Di seguito le sue dichiarazioni:

“Le dimissioni di Agnelli e del CdA era largamente prevedibile, non sono d’accordo con chi dice il contrario. L’accusa di falso in bilancio, l’inchiesta Prisma e tutto il resto… Meraviglia, ma fino ad un certo punto: le dimissioni erano un atto dovuto. E comunque facciamo tutti un gran polverone su queste plusvalenze, che sono un atto deprecabile, ma non è un atteggiamento isolato alla sola Juventus. Riguarda anche tante squadre in Serie A. Il caso Juve ha rotto gli argini e operazioni che sulla carta sembrano un pochino esagerate, saranno certamente approfondite.

Il Napoli deve preoccuparsi sul caso Osimhen? Non bisogna essere leggeri, anche quello è un caso che va osservato con attenzione. Il Napoli però avrà i mezzi e tutto per evitare una eventuale plusvalenza farlocca. Il modello Napoli è tra quelli più sani, quest’anno ha operato in maniera eccellente. Ha aperto lo scrigno sui tanti buoni calciatori che si possono prendere a poco prezzo e con operazioni sostenibile. II Mondiale? La costante che è venuta fuori è che mi sembra un Mondiale povero di autentici fuoriclasse”.