Koulibaly: “Essere gruppo fa la differenza, che bello segnare al Mondiale!”

Kalidou Koulibaly, ex azzurro e capitano del Senegal, ha parlato ai microfoni di beIN SPORTS dopo la vittoria con l’Ecuador, che ha regalato la qualificazione agli ottavi alla formazione africana. Le sue dichiarazioni da TMW: “Sono davvero felice, è un momento emozionante. Sapevamo che sarebbe stato un match difficile contro un’ottima squadra, abbiamo lottato con grande determinazione per ottenere la vittoria e ci siamo riusciti. Adesso pensiamo alla prossima gara. Siamo un bel gruppo, con tanti giovani interessanti. Oggi siamo davvero felici“.

È stata dura perdere un giocatore come Sadio Mane prima del Mondiale, ma il gruppo ha risposto molto bene. Cosa è successo?

“Siamo un gruppo, siamo una squadra, siamo fratelli. Questo ha fatto la differenza. Sadio Mane per noi è un giocatore leggendario, ma ci abbiamo sempre creduto. Siamo felici, questa vittoria è per lui e per Papa Bouba Diop: oggi è il secondo anniversario della sua morte, volevamo fare qualcosa di speciale. Ringraziamo la sua famiglia“.

Il gol? “Sono davvero felice, è il mio primo gol in nazionale. È fantastico segnare un gol al Mondiale, sono felice. Voglio continuare così“.