Kiwior al Napoli, lo Spezia frena: «Vogliamo valorizzarlo»

Il Napoli non farà movimenti nella prossima finestra di mercato di gennaio, ma ovviamente non è fermo e si guarda intorno, pronto a sfruttare, eventualmente, qualche occasione. Uno dei profili più interessanti emersi da quest’avvio di stagione e quello di Jakub Kiwior, difensore polacco dello Spezia. Il calciatore è stato accostato al Napoli, ma sono tanti i top club italiani che lo seguono con attenzione. «È nell’orbita dei calciatori che stiamo cercando per caratteristiche tecniche ed economiche» ha spiegato Pierfrancesco Visci, direttore generale dello Spezia.«Kiwior veniva impiegato più da mediano da Thiago Motta, c’è da dire che è un giocatore di grandissima duttilità, si adatta benissimo a tutte le situazioni» ha continuato a Radio crc. Il polacco può agire da difensore centrale o anche sull’out mancino all’occorrenza, ma non è mancata qualche presenza in mezzo al campo. «Per ora è un nostro calciatore e dobbiamo fare in modo che faccia bene. Il nostro obiettivo resta la salvezza».

Factory della Comunicazione

Mattino.it