Kim in nazionale, la brutta copia di quello visto in azzurro

Sono pochi i giocatori del Napoli impegnati con le rispettive nazionali in Qatar per i Mondiali, ma non tutti stanno rendendo per quello che si è visto con la maglia azzurra, uno su tutti il difensore centrale Kim Min-jae, come scrive oggi Il Mattino. “Il muro stavolta non ha retto, il primo gol del Ghana è nato da un suo rinvio corto di testa ripreso e girato in porta da Salisu, un errore inusuale per un gigante dell’area di rigore come è il difensore del Napoli che in generale come prestazione è stato al di sotto dei suoi standard abituali non riuscendo a dare la consueta solidità alla linea a quattro (sulla seconda rete di Kudus c’è stato un errore di tutto il reparto arretrato, che avrebbe potuto far meglio anche sul gol del 3-2 del Ghana realizzato dall’attaccante dell’Ajax che è stato avversario del Napoli in Champions League). Kim ha lasciato il campo al secondo dei 10 minuti di recupero, sostituito da Kwon Kyung-Won: il difensore del Napoli era sceso regolarmente in campo dopo i problemi al polpaccio destro nel primo match contro l’Uruguay che l’avevano tenuto in dubbio fino alla vigilia (il difensore sudcoreano nell’allenamento di rifinitura aveva svolto solo un lavoro sulla cyclette e il ct Bento aveva annunciato che la decisione sul suo impiego l’avrebbe presa soltanto alla vigilia). Da vedere quali saranno le sue condizioni in vista dell’ultima partita della Corea del Sud contro il Portogallo, in programma venerdì, quella in cui la nazionale asiatica si giocherà le residue chances di qualificazione agli ottavi di finale”.

