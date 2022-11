In vista della Turchia, due importanti recuperi nella lista di Spalletti. Ecco l’elenco dei 6 Primavera

Il Napoli da domani tornerà ad allenarsi a Castel Volturno, dopo aver ricaricato le batterie, dalla lunga ricorsa al primato, per ricaricare le batterie. A Gennaio infatti già ci saranno già sfide come contro Inter, Sampdoria, Juventus, Cremonese in Coppa Italia, Salernitana e Roma, insomma un bel tour de force. Il tecnico Luciano Spalletti, poi stilerà la lista dei convocati e molto probabilmente saranno inseriti Rrahmani e Kvaratskelia. Entrambi hanno recuperato dai rispettivi infortuni, ma i test diranno se potranno far parte del ritiro in Turchia. Probabili due test amichevoli, contro l’Antalyaspor e Crystal Palace, ma mancano ancora le ufficialità in merito. Da aggiungere che nella lista dei convocati ci saranno ben sei ragazzi della Primavera: Benedetto Barba (classe 2004); Daniel Hysaj (2004), Marchisano (esterno, 2004), Iaccarino (centrocampista, 2003), Spavone (trequartista, 2004), Russo (trequartista, 2005). Mancheranno ovviamente i 5 Nazionali impegnati ai Mondiali in Qatar, chi dovesse uscire dalla fase a gironi, niente Turchia, ma 10 giorni di relax.

