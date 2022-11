GdS – Il Napoli spinge Samardzic, tutto dipende da Zielinski

Il Napoli, da domani tornerà ad allenarsi a Castel Volturno, per poi partire per la Turchia, anche se qui mancano ancora date e test amichevoli, però si pensa al mercato. Un nome su tutti che il club azzurro monitora con molta attenzione è Samardzic dell’Udinese. Il centrocampista tedesco ha totalizzato 5 reti da quando gioca in Italia, ha un passato in Bundesliga, con Herta Berlino e Lipsia. Secondo le pagine odierne della Gazzetta dello Sport, la società partenopea vorrebbe accelerare a Gennaio per bloccare il calciatore tedesco. L’ostacolo potrebbe essere il prezzo, visto che la bottega dei Pozzo e spesso molto caro. La sensazione è che non si può tirare troppo la corda, tra i club c’è amicizia di mercato, ma c’è da attendere anche il futuro di Zielinski. Il centrocampista polacco ha un ingaggio molto alto ed ha il contratto in scadenza nel 2024, dovesse andare via in estate, allora Samardzic diventerebbe molto più che una suggestione di mercato.

