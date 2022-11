Gazz. Sport – Per il vice-Meret, Giuntoli punta ad un vecchio pallino

In pochi mesi si è passati dal trovare il titolare e Meret riserva, a trovare il vice del portiere friulano. Davvero come cambia il tutto alla velocità della luce e i destini dei calciatori. In casa Napoli, come riporta la Gazzetta dello Sport, potrebbe esserci l’arrivo di Alessio Cragno, da sempre pallino del club, ma anche del d.s. Giuntoli. Gli infortuni di Sirigu, non danno garanzie, senza dimenticare che ci sono ben due ragazzi ex Primavera: Marfella e Idasiak. L’agente del portiere ora al Monza Battistini, apre le porte: «Alessio è andato a Monza da portiere della Nazionale. Poi inspiegabilmente non ha mai giocato e sta vivendo una situazione grottesca». Possibili sviluppi, nei prossimi giorni, o mesi, ma andrà monitorata, perchè certi amori non finiscono…

