Dottor De Nicola: “Spero che Spalletti faccia lo stesso lavoro che ha fatto questa estate”

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Alfonso De Nicola, ex medico sociale del Napoli: “Il ritiro? Il medico sociale deve fare tutte le valutazioni del caso capendo cosa può fare ognuno. La scelta di andare in Turchia? È importante il lavoro che non devono fare. Molte volte si fa l’errore di far lavorare tanto. Invece non è così, ognuno deve lavorare per se stesso. Ognuno ha una determinata capacità di assorbire traumi e lavoro. Io vorrei vincere tutti i campionati che esistono con le mie squadre, spero che Spalletti faccia lo stesso lavoro che ha fatto questa estate. Nel Napoli corrono tutti e corrono forte. I Mondiali? Dovrebbe essere un vantaggio il fatto che i giocatori non passino agli ottavi. È meglio anche perché noi abbiamo visto che Giuntoli ha saputo fare due squadre, ogni giocatore ha la riserva più adatta e idonea a lui. Se viene meno un giocatore c’è un giocatore altrettanto forte che diventa titolare. Giuntoli ha fatto due squadre, non una sola. Spalletti ha a disposizione tutti i giocatori. Se sai sfruttare bene questa situazione è positivo. Nel caso nostro penso sia positiva perchè siamo partiti sparati e se continuiamo su questa strada ce la dovremmo fare. Sicuramente è un lavoro lunghissimo e affascinante, va fatto così come stanno lavorando. Tutti i componenti dello staff sanitario, medico e della preparazione penso stiano lavorando tutti benissimo. Abbiamo dominato ogni partita anche contro squadre forti”.

Factory della Comunicazione