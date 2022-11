COPPA ITALIA FEMMINILE – Arezzo-As. Roma 0-3, pratica chiusa per le giallorosse di Spugna

Questo pomeriggio, per la Coppa Italia femminile, si è giocata la sfida tra l’Arezzo di mister Testini e la capolista in serie A l’A.s. Roma di coach Spugna. Per le giallorosse la sblocca Lindstrom, mentre il raddoppio è su calcio di rigore trasformato da Claudia Ciccotti. Nella ripresa arriva in pieno recupero di Haug.

A. Spugna (coach A.s. Roma): “Abbiamo dato la possibilità a tante calciatrici giovani di giocare, di esordire, e questo è importante”.

C. Ciccotti (centr. A.s. Roma): “È stato bello fare gol, ma soprattutto ricevere l’abbraccio delle compagne”.

La Redazione