CALCIO FEMMINILE – V. Barison (A. SPAL): “Un onore la prima squadra! Obiettivi? Puntare in alto”

Valentina Barison, classe 2005, da sempre alla SPAL. Un talento estense che la piazza di Ferrara si sta cullando e che domenica, contro lo U. Romagna, è stata fermata solo dal palo dopo una prova strepitosa. Coinvolta con la formazione biancazzurra per il primo posto in campionato, siamo andati ad intervistarla come giovane trascinatrice della compagine. Prodotto del settore giovanile SPAL.

Factory della Comunicazione

Cosa si prova a raggiungere la prima squadra ed ad essere decisiva contro lo U. Romagna? “Sicuramente è il primo importante traguardo a cui una calciatrice aspira e di questo non posso che esserne orgogliosa, perchè si tratta di un riconoscimento per il lavoro svolto fino a qui. Cerco sempre in ogni partita di dare il massimo. Contro lo United Romagna sapevo che dovevo apportare alla squadra ancora di più e il fatto di esserci riuscita mi da molta soddisfazione.”

Come si sente una giovane classe 2005 in un gruppo di esperienza e con tante nazionali? “Fortunatamente, mi trovo all’interno di un collettivo affiatato, di diverse età e con diverse esperienze, dalle quali io posso e cerco di attingere per continuare a crescere sia dal punto di vista calcistico che personale. È importante dire che dall’altra parte ho trovato persone disposte a mettermi a disposizione le loro conoscenze e di questo ne sono grata.”

Preferiresti interpretare il ruolo di mezz’ala o di trequartista? “Penso di sapermi adattare in tutti e due i ruoli, ma nel ruolo di mezz’ala riesco ad esprimere meglio le mie caratteristiche. Ad ogni modo sono una giocatrice che si adatta alle esigenze della squadra. Se il mister ha bisogno rispondo presente!”

Quali sono le caratteristiche che ti esaltano e da porre al servizio della squadra? “Interpretando quasi fin dagli inizi il ruolo di centrocampista, ho sviluppato una buona visione di gioco e la tecnica e la tattica fino a qui acquisite mi aiutano a creare e muovermi bene negli spazi od a servire le mie compagne.”

Per chiudere: gli obiettivi stagionali tuoi e del club? “Il club sicuramente punta a primeggiare in campionato, una vittoria ci permetterebbe di risalire in Serie C, ed in Coppa Italia. Noi come squadra stiamo lavorando per questo. Personalmente, spero di poter continuare a dare il mio contributo alla formazione, seguitando a lavorare per meritarmi di giocare più minuti possibili.”

La Redazione