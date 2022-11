“Cadena Ser”: “Demme al Valencia, lo stratagemma di Gattuso”

Si legge sul mattino.it – Gennaro Gattuso torna alla carica: l’ex allenatore del Napoli tornerà a chiedere Diego Demme al Valencia, club che allena dalla scorsa estate, anche in questa sessione di mercato invernale che si avvicina, convinto che il centrocampista italo-tedesco del Napoli possa completare al meglio il centrocampo che ha plasmato in questi primi mesi in Liga. Gattuso punterà su due fattori per convincere Demme, come riportato da Cadena Ser: innanzitutto il rapporto dei due e la grande stima del calciatore, che permetterebbe a Demme di ritrovare la continuità persa a Napoli con Luciano Spalletti, poi il contratto in scadenza del calciatore, il cui accordo con il Napoli scadrà nel 2024, un rischio per gli azzurro.

