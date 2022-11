Avv. La Marca: “Sarebbe un bel colpo bloccare Samardzic a gennaio”

Samardžić – “Samardžić è un prospetto di campione, già al Lipsia si parlava del suo incredibile talento e l’Udinese è stata abile ad assicurarselo ad un cifra irrisoria considerato il suo enorme potenziale. Mi piace come lo sta gestendo il club bianconero che non lo sta caricando di eccessive pressioni, difatti pur non partendo sempre titolare in questo scorcio di campionato ha già trovato tre volte la via del gol, parliamo di numeri importanti per un centrocampista classe 2002. Spalletti ha avuto parole importanti nei confronti di Samardžic e credo che nel gioco del Napoli potrebbe davvero esaltarsi. Bloccarlo già a gennaio sarebbe un grande colpo visto che la sua valutazione è destinata sicuramente a salire come la concorrenza”.