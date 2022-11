Avv. La Marca: “Kiwior, duttile e affidabile, rientra nei parametri del Napoli”

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenutoavvocato ed esperto in diritto sportivo. Di seguito, un estratto raccolto dalla redazione de IlSognoNelCuore.com.

Kiwior – “Kiwior rientra pienamente nei parametri del Napoli, visto che si tratta di un giocatore già dal grande affidamento che è destinato ulteriormente a migliorare. Nella sfida d’andata con il Napoli ha offerto una prestazione magistrale e in questo mondiale è uno dei giovani che maggiormente si sta mettendo in mostra. Bisogna fare solo i complimenti alla proprietà dello Spezia che in questi anni ha dimostrato di saper operare soprattutto all’estero, basti pensare che quest’anno sono stati abilissimi a pescare Emil Holm, un altro giocatore che è destinato ad attirare le attenzioni dei top club di A. Ritornando a Kiwior, un ulteriore aspetto da tenere in considerazione è la sua incredibile duttilità visto che ha dimostrato di riuscire a disimpegnarsi anche nel ruolo di centrocampista centrale.”