Visci, dg Spezia: “Napoli caso isolato tra i grandi club. Kiwior? Per ora è un nostro giocatore”

Radio CRC, nel corso della trasmissione Si Gonfia la Rete, è intervenuto Pierfrancesco Visci, direttore generale dello Spezia: "Questo è un anno anomalo col fatto che il Mondiale ha spezzato il campionato. Ci stiamo abituando. Noi ci siamo radunati questa mattina. Abbiamo due giocatori al Mondiale, ne avremmo avuto anche un terzo che è il portiere, ma poi si è fatto male e ha dovuto rinunciare. Siamo molto contenti di questi ragazzi. Kiwior ha più chance di Ampadu di passare il turno e per noi è motivo d'orgoglio.

Kiwior? Non ricordo la cifra esatta dell’acquisto. È nell’orbita dei calciatori che stiamo cercando per caratteristiche tecniche ed economiche. Io credo che le nostre ultime stagioni stiano a testimoniare che le condizioni per far lavorare gli allenatori ci sono tutte. Dobbiamo sempre guardare alle nostre spalle, l’importante è che ce ne siano almeno tre dietro. Il fatto che ci siano squadre importanti come Hellas Verona e Sampdoria non ci fa dormire sogni tranquilli. Il Napoli? Credo che la possibilità di rifare la preparazione con giocatori nuovi sicuramente può cambiare i valori e gli equilibri in campo. Il Napoli ha accumulato un discreto vantaggio, ma bisogna vedere come verrà gestito. Drągowski? Abbiamo trovato in lui un ragazzo di una forza d’animo fuori dal comune. Secondo me lui l’ha assorbita bene rispetto a come avrebbe fatto un altro. Kiwior veniva impiegato più da mediano da Thiago Motta, c’è da dire che è un giocatore di grandissima duttilità, si adatta benissimo a tutte le situazioni. Per ora è un nostro calciatore e dobbiamo fare in modo che faccia bene. Il nostro obiettivo resta la salvezza. La bellezza del calcio deve essere salvaguardata attraverso questo percorso virtuoso di sostenibilità, altrimenti si cercheranno sempre soluzioni alternative come la Superlega. Tra i grandi club il Napoli rappresenta un caso quasi isolato, da questo punto di vista bisogna fare i complimenti allo staff e al presidente De Laurentiis. Hanno acquistato giocatori non provenienti da club di primissima fascia a livello internazionale, ma che stanno dimostrando di poter portare in alto il Napoli in Italia ed in Europa“.