V. Imperatore, consulente finanziario: “Ne ha sbagliati ben pochi, talent scout di allenatori”

A Radio Napoli Centrale, è intervenuto Vincenzo Imperatore, consulente finanziario: “Dal punto di vista imprenditoriale, De Laurentiis è un benchmark in Europa. C’è un capitolo in cui, poi, si parla di questa sua ‘antipatia’ ma il sottotitolo è: ‘Chi cazzo se ne fotte che è antipatico’. Abbiamo coinvolto tanti suoi dipendenti, allenatori, manager. Parole di Benitez? In un capitolo si parla di criteri di selezione di manager per il Napoli, riflettendo, De Laurentiis ne ha sbagliati ben pochi, è stato anche un talent scout tra allenatori, direttori sportivi, addetti alla sezione marketing. Insomma, possiamo divertirci a far capire a quelle menti saccenti dei papponisti che qualcosa da imparare dal vero protagonista c’è. Inter-Napoli? Sono tra quelli che ha messo in conto che il Napoli potrebbe permettersi 2 sconfitte e rimanere in corsa per lo scudetto. Questa sosta fa bene al Napoli e Spalletti, che pesa sempre le sue parole, sono chiare: ha detto che si ritrovano non solo per ripetere quanto fatto finora, ma per divertirsi a fare cose nuove. Questo tipo di approccio psicologico sereno se lo può permettere chi ha 8 punti in più alla seconda. Mi aspetto ancora di meglio il 4 gennaio e se arriverà una sconfitta saremo comunque davanti. Zielinski unico a segnare del Napoli? Il Napoli si è liberato del peso di qualche leadership inquinante all’interno dello spogliatoio, non consapevolmente. Scrittura come arte catartica? Assolutamente sì, scrivi per il piacere di scrivere, per una passione e ti restituisce il dono del lettore che è quello che conta alla fine. Mondiale Qatar 2022? Contro tutte le squadre in cui ci sono giocatori del Napoli, tifo per l’Argentina”.

Fonte: Radio Napoli Centrale