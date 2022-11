SERIE A FEMMINILE – C. Beccari (att. Como Women): “Il gol alla Juventus? Una grande emozione”

Un punto fondamentale quello conquistato dal Como Women ieri sul campo della Juventus. Un pareggio per 1-1, maturato nel secondo tempo grazie al gol della classe 2004 Chiara Beccari, arrivata in estate a Como, in prestito proprio dalla Vecchia Signora. Con le bianconere Chiara ha vissuto tutte le emozioni che una giovanissima calciatrice può sognare: vittoria del torneo di Viareggio con la Primavera, esordio in Serie A a 16 anni e debutto in Champions League, sempre da 16enne.

Due destini incrociati il suo e quello della Juventus, anche dopo il trasferimento al Como Women a fine luglio. Il debutto in maglia lariana, infatti, avviene il 27 agosto proprio in occasione del match contro le bianconere, mentre ieri pomeriggio nella partita di ritorno, è eletta MVP della partita al JTC di Vinovo, in quella che è stata la sua casa per diversi anni e nella quale è ritornata con la maglia del Como Women indosso, sfornando una prestazione brillante. Un rigore conquistato nel primo tempo, con una dribbling in velocità a tagliare in mezzo a Sembrant e Grosso e il gol, in azione solitaria nel secondo tempo, che è valso il pareggio e un punto molto prestigioso e importante per la squadra di Sebastian de la Fuente. Le lariane, infatti, dopo la vittoria del Sassuolo sulla Sampdoria si erano viste scavalcare dalle neroverdi ed erano scivolate al penultimo posto davanti al solo Parma. Grazie al punto ottenuto a Torino, tuttavia, sono riuscite ad agguantare il Pomigliano a 7 punti, portandosi all’ottavo posto a pari merito.

Intervistata nel post partita, Chiara Beccari ha provato a descrivere le sensazioni vissute al suo ritorno a Torino: “Segnare alla mia ex squadra è stata una grande emozione…quasi non ci credevo quando la palla è entrata. Per quanto riguarda il risultato penso sia stato un punto molto importante in un campo difficile, probabilmente il più difficile del campionato.” E poi continua: “Siamo cresciute molto durante tutto il girone d’andata, sia come gruppo sia come singoli e penso che il miglioramento si sia visto nella differenza tra i due risultati ottenuti contro la Juve all’andata e al ritorno.” Conclusione sulla sua prima stagione al Como e la sua maturazione: “Io personalmente mi sento molto cresciuta e migliorata durante questi mesi al Como Women e per questo devo ringraziare il mister e tutte le mie compagne.”

Il Como Women, dopo il consueto lunedì di riposo, riprenderà ad allenarsi martedì, per preparare al meglio la sfida di domenica allo stadio Ferruccio contro la Fiorentina.

Fonte: Ufficio stampa Como Women