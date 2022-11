Samardzic, il Napoli si muove per anticipare la concorrenza

In questo momento il Napoli difficilmente toccherà il meccanismo che è perfetto, un ingranaggio che vede la squadra prima in classifica, ma come dice De Laurentiis è un work in progress. Un obiettivo ormai prefissato è Samardzic dell’Udinese. Il centrocampista tedesco ha segnato al “Maradona” nella rimonta sfiorata contro gli azzurri e di recente ha segnato contro l’Italia Under 21. La strategia è molto chiara, si cercherà già a Gennaio di anticipare la concorrenza, per evitare che si possa mettere le mani sul talento tedesco. Ovviamente visti i rapporti tra i club potrebbe essere più semplice chiudere l’affare, ma le prestazione dell’ex Herta Berlino e Lipsia, non sono passate inosservate alle società italiane ed internazionali.

Factory della Comunicazione

Fonte: Il Mattino