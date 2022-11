Roy, ex calc.: “Spalletti sta seguendo la scia di Sarri”

Bryan Roy, ex calciatore, ha parlato ai microfoni di “1 Football Club” sulle frequenze di 1 Station Radio.

Pensieri sulla Serie A? Visione del Napoli all’estero? “Questa squadra mi ha sorpreso. Vedo e seguo la Serie A e il Napoli gioca molto bene. Molte squadre cercano di applicare un determinato gioco, ma il sistema di gioco degli azzurri è diverso. Maradona era il mio idolo, ho sempre seguito il Napoli, è una città che mi sta a cuore. Sostengo assolutamente questa squadra, mi auguro che vinca perché lo merita e soprattutto per il gioco mostrato in campo, davvero impressionante, come visto con l’Ajax”.

Chi ha impressionato della squadra di Spalletti? “Mi ha stupito come questo allenatore faccia giocare la squadra, palla in avanti e tanti gol, è impressionante. Sta seguendo la scia di Sarri, come squadra e per il gioco mostrato in campo è straordinario. Mi ha stupito la manovra degli azzurri”.