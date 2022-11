Qatar ore 20,00: Portogallo-Uruguay, Olivera e il test Cr7

Questa sera allo stadio Lusail, fischio d’inizio ore 20,00, ci sarà la sfida della fase a gironi tra il Portogallo e l’Uruguay. I lusitani sono primi in classifica, mentre la “celeste” hanno pareggiato contro la Corea del Sud. Sarà una sfida interessante e stimolante per Olivera del Napoli, affronterà Cr7, l’uomo dei record e che ha vinto 5 Palloni d’Oro. Per i sudamericani l’attacco sarà composto da Darwin Nunez e Suarez, con Cavani pronto a subentrare a partita in corsa. Per i lusitani invece out Otavio e Danilo per infortunio.

