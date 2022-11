Qatar ore 17,00: Brasile-Svizzera, Tite ha scelto il sostituto di Neymar. Gli elvetici punteranno su Embolo

Questo pomeriggio alle ore 17,00 il Brasile affronterà la Svizzera, entrambe prime in classifica, si giocherà a Doha. Per i verdeoro c’era da decidere chi avrebbe sostituito Neymar. Il c.t. Tite ha scelto l’ex Milan Paqueta. In difesa Militao al posto di Danilo. Per gli elvetici invece tutto sulle spalle di Embolo. A centrocampo spazio all’ex Atalanta Freuler e Xhaka della capolista Arsenal.

Fonte: CdS