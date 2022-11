Qatar ore 14: Corea del Sud-Ghana, ore decisive per Kim Minjae. Per gli africani occhio a Kudus

Questo pomeriggio si giocherà la sfida tra la Corea del Sud e il Ghana. Per gli orientali saranno ore importante per conoscere le condizioni di Kim Minjae. Il difensore del Napoli sta meglio, ma il c.t. Bento dovrà prendere una decisione a poche ore dal match. Per quanto riguarda la compagine africana occhio all’esterno dell’Ajax Kudus che si è messo in luce in Champions League, nel girone degli azzurri di Spalletti. In attacco spazio ad A. Ayew, figlio di Abedì Pele.

Fonte: CdS