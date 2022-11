Osimhen e Kvara, solo in un campionato difficilmente verranno acquistati

C’è la corsa a chiedere il prezzo di Kvara e Osimhen. Fa impressione il fatto che nessun club di serie A si stia muovendo, la prova è che questi campioni ormai sono fuori dalla portata del nostro calcio. Nessuno, in pratica, può permetterseli. Intermediari sono in azione per il nigeriano in vista della prossima estate dove Victor sarà uno dei pezzi pregiati del mercato. Ma attenzione alla grandi manovre attorno a Lozano e Zielinski: il Napoli ha dato appuntamento in primavera agli agenti per discutere dei rinnovi. Che non sono semplici. Perché il messicano e il polacco partono da una base molto alta, circa 4,5 milioni netti a stagione.

Factory della Comunicazione

Fonte: Il Mattino