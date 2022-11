Napoli in ritiro in Turchia, ecco il piano con una novità per i cinque mondiali

Vacanze finite per Luciano Spalletti, atteso già in giornata a Napoli: la ripresa degli allenamenti è prevista per mercoledì, una seduta leggera prima di partire per la Turchia dove la squadra resterà fino al 12 dicembre. Lì, si disputeranno due amichevoli, ancora da definire. Sono tante le squadre che in questi giorni sono in partenza per la costa turchese: molti gli organizzatori di tornei che hanno contattato il club azzurro per poter allestire dei test-match. Quello che è certo che al ritorno, 17 dicembre, ci sarà la sfida al Villarreal al Maradona. Spalletti e il preparatore Sinatti hanno in mente un richiamo atletico graduale, sul modello di quello che si tiene in estate nei primi giorni dopo le vacanze. Il tecnico ha spiegato che i giocatori impegnati ai Mondiali non dovranno raggiungere Antalya: una volta eliminati, avranno dieci giorni di riposo. In ogni caso, non è una novità gestionale questa per Spalletti: ai tempi dello Zenit è stato già ad Antalya, anche se come sede del ritiro invernale, il tecnico di Certaldo optò per Coverciano.

Factory della Comunicazione

Fonte: Il Mattino