Questa sera alle ore 20,00 per la fase a gironi dei Mondiali in Qatar, si giocherà la sfida tra il Portogallo e l’Uruguay. Per i lusitani in campo Cr7 a caccia di record, mentre per la “celeste”, l’azzurro Olivera e in attacco l’ex Cavani con Darwin Nunez.

Factory della Comunicazione

Portogallo: Costa; Cancelo, Dias, Pepe, Mendes; Bernardo Silva, Carvalho, Neves; Bruno Fernandes; Ronaldo, Joao Felix.

Uruguay: Rochet; Gimenez, Godin, Coates, Olivera; Valverde, Bentancur, Vecino; Varela, Cavani, Nunez.

La Redazione