MONDIALE QATAR – Portogallo-Uruguay 2-0, sufficiente Olivera, ma troppo forti i lusitani

Questa sera si è giocata la gara valevole per la fase a gironi dei Mondiali in Qatar tra il Portogallo e l’Uruguay. Inizio di gara i lusitani fanno molto possesso palla, ma fanno fatica a tirare in porta. La prima occasione da gol è della “celeste” con lo spunto di Bentancur, parata di piede di Diego Costa. Poi su cross di Olivera, non ci arriva per poco l’ex Juventus. Ad inizio ripresa la sblocca il Portogallo con Cristiano Ronaldo che la sfiora di testa, non bene la difesa sud-americana. L’Uruguay è sfortunato, coglie il palo con il neo entrato Gomes. Ci prova di testa anche Olivera, respinge la difesa dei lusitani. In pieno recupero arriva il raddoppio, fallo di mano di Gimenez, visto dal VAR, dal dischetto non sbaglia Bruno Fernandes. Il terzino sinistro Mathias Olivera, nel complesso ha giocato una gara sufficiente, con tanta grinta e qualche spunto in avanti, male invece l’ex Cavani e l’altra punta Darwin Nunes, quindi Uruguay che dovrà battere il Ghana se vuole passare agli ottavi.

Portogallo-Uruguay 2-0

Portogallo (4-3-1-2): Costa 6,5; Cancelo 6, Dias 6,5, Pepe 6,5, Mendes 6 (42′ Guerreiro 6); Silva 6,5, Carvalho 6 (37′ st Palhinha sv), Neves 6 (24′ st Leao 6); Fernandes 7,5; Ronaldo 6,5 (37′ st Ramos sv), Felix 5,5 (37′ st Vitinha sv).

Ct: Santos 6,5

Uruguay (3-5-2): Rochet 6; Gimenez 6, Godin 6 (17′ st Pellistri 5), Coates 6; Varela 5, Vecino 5,5 (17′ st De Arrascaeta 6,5), Bentancur 7, Valverde 5, Olivera 6; Nunez 5 (28′ st Gomez 6,5), Cavani 5 (28′ st Suarez 6,5).

Ct: Alonso 6

Arbitro: Faghani

Marcatori: 9′ st e 45’+3 rig. Fernandes (P)

Ammoniti: Bentancur (U), Neves (P), Olivera (U), Dias (P)

Espulsi:

Note: recupero 3’+9′