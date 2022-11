MONDIALE QATAR – Corea del Sud-Ghana 2-3, Kim recupera, ma non perfetto sul secondo gol

Questo pomeriggio si è giocata la sfida tra la Corea del Sud e il Ghana, valevole per la fase a gironi dei Mondiali in Qatar. Inizio arrembante degli orientali, ma manca l’ultimo passaggio per essere pericolosi. Gli africani al primo affondo passano. Cross dalla trequartista Kim Minjae non respinge al meglio di testa e Salisu da pochi passi non sbaglia. Il raddoppio arriva dal cross di Jordan Ajew, il difensore del Napoli non riesce a mettere in fuorigioco Kudus che la spizza di testa ed è 0-2. Nella ripresa cambia la musica e la Corea del Sud sfiora la rete con Cho, Zigi devia in corner. La rete dell’1-2 è sempre di Cho, dove stavolta nulla può il portiere dei “Black Star”. La spinta degli orientali è incessante ed arriva il pareggio, sempre con Cho e sempre di testa. Il Ghana sembra abbattuto, ma torna in vantaggio con il tiro da pochi passi di Kudus. Nel finale la squadra di Paulo Bento spinge, sfiora il pareggio con Kim Jin Su, salva la difesa avversaria. Esce Kim Min Jae, stremato e affaticato. Una sconfitta che quasi mette fuorigioco la Corea del Sud, che però ha dato tutto. Il difensore del Napoli ha giocato, nonostante le condizioni non fossero perfette, non bene sulle due reti, ma non ha mai mollato.

Corea del Sud (4-2-3-1): Kim Seong-Gyu 6; Kim Moon-Hwan 6, Kim Min-Jae 5,5 (90′ Kwon Kyung-Won sv), Kim Young-Gwon 5.5, Kim Jin-Su 6.5; Hwang In-Beon 6, Jung Woo-Young 6 (78′ Hwang Ui-Jo sv); Kwon Chang-Hoon 5 (57′ Lee Kang In 6.5), Jeong Woo-Jeong 6 (46′ Na Sang Ho 6), Son Heung-Min 5.5; Cho Gue-Sung 7.5.

In panchina: Jo Hyeon-Woo, Song Bum-Keun, Cho Yu-Min, Hong Chul, Hwang Hee-Chan, Hwang Ui-Jo, Kim Tae-Hwan, Lee Jae-Sung, Paik Seung-Ho, Song Min-Kyu, Son Jun-Ho, Yoon Jong-Gyu.

Allenatore: Paulo Bento 6.

Ghana (4-3-3): Ati-Zigi 6; Lamptey 6 (78′ Odoi sv), Amartey 5.5, Salisu 6.5, Mensah 6 (88′ Baba sv); A. Ayew 6.5 (78′ Kyereh sv), Partey 6, Abdul Samed 6, J. Ayew 6.5 (78′ Sulemana sv); Inaki Williams 6.5, Kudus 8 (83′ Djiku)

In panchina: Nurudeen, Danlad, Ariyie, Aidoo, Bukari, Fatawu, Owusu, Seidu, Semenyo, Sowah.

Allenatore: Addo 6.5.

ARBITRO: Anthony Taylor (Inghilterra) 6

RETI: 24′ Salisu, 34′ Kudus, 58′ Cho Gue Sung, 61′ Cho Gue Sung, 68′ Kudus.

NOTE: giornata serena, terreno in buone condizioni.

Ammoniti: Jung Woo-Young, Amartey Lamptey, Kim Young-Gwon. Angoli: . Recupero: 5′ pt, 10′ st.