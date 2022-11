MONDIALE QATAR – Camerun-Serbia 3-3, Anguissa, prestazione non sufficiente

Questa mattina si è giocata la sfida della fase a gironi dei Mondiali in Qatar tra il Camerun e la Serbia. La squadra di Stankovic parte forte, Mitrovic si gira e coglie il palo, con leggero tocco del portiere Epassey. La punta del Fulham però si divora un’altra occasione, ma su errore di Nkoulou manda fuori. La squadra africana al primo affondo passa in vantaggio. Sul corner, sponda dell’ex difensore del Torino e segna Castelletto. La Serbia però riesce a pareggiare con il colpo di testa di Pavlovic. Il vantaggio degli ospiti nasce da una palla persa da Anguissa da fuori area e il diagonale vincente di Milinkovic-Savic. Nella ripresa arriva la terza rete, tutta un’azione di tocchi nello stretto, Zivkovic serve sotto porta Mitrovic. La gara non è finita, infatti Aboubakar, su lancio di Castelletto, supera il portiere Milinkovic-Savic. Dopo due minuti, errore di Milenkovic, Aboubakar serve Choupo Moting e davanti al portiere non sbaglia. Nel finale super occasione per i serbi con Mitrovic, palla che esce fuori di un soffio. Finisce con un incredibile 3-3, Anguissa ha giocato 80 minuti, leggermente meglio nella ripresa ma nel complesso non sufficiente.

Factory della Comunicazione

CAMERUN (4-3-3): Epassy 5.5; Fai 6, Castelletto 6.5, Nkoulou 6, Tolo 5.5; Anguissa 5.5 (81′ Gouet sv), Kunde 6 (68′ Bassogog 6), Hongla 5.5 (55′ Aboubakar 7.5); Mbuemo 6 (81′ Nkoudou sv), Choupo-Moting 7, Toko Ekambi 5.5 (68′ Ondoua 6)

A disposizione: Ngapandouetnbu, Ebosse, Mbaizo, Wooh, Mbekeli, Ngamaleu, Ntcham, Marou, Nsame

Allenatore: Rigobert Song 7

SERBIA (3-4-2-1): V. Milinkovic-Savic 5.5; Milenkovic 5.5, Veljkovic 4.5 (79′ Babic sv), Pavlovic 7 (56′ S. Mitrovic 5); Zivkovic 6.5 (79′ Radonjic sv), Lukic 5.5, Maksimovic 5.5, Kostic 6.5 (92′ Djuricic sv); Tadic 6.5, S. Milinkovic-Savic 6.5 (79′ Grujic sv); A. Mitrovic 7

A disposizione: Rajkovic, Dmitrovic, Erakovic, Gudelj, Lazovic, Racic, Ilic, Mladenovic, Jovic, Vlahovic

Allenatore: Dragan Stojkovic 6

ARBITRO: Mohammed Abdulla Hassan Mohamed (Emirati Arabi Uniti) 5.5

RETI: 29′ Castelletto, 45’+1′ Pavlovic, 45’+3′ S. Milinkovic-Savic, 53′ A. Mitrovic, 64′ Aboubakar, 66′ Choupo-Moting

AMMONITI: Bassogog (dalla panchina), Jovic (dalla panchina), Nkoulou, Milenkovic

A cura di Alessandro Sacco