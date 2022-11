Mertens: “Gol nato da un fallo che non c’era, sconfitta pesante”

C’è stata un po’ di polemica dopo la sconfitta del Belgio ad opera del Marocco ai Mondiali qatarioti. Qualcuno all’ interno dello spogliatoio, si legga Kevin De Bruyne, ha definito la squadra ormai vecchia. L’ex Napoli Dries Mertens ha parlato del ko ai microfoni di Rai Sport dopo la partita: “Abbiamo iniziato bene, poi loro hanno segnato su fallo che secondo me non c’era. Noi abbiamo fatto il nostro, secondo me abbiamo avuto le migliori occasioni. Quanto pesa la sconfitta in chiave qualificazione? Tanto“.

