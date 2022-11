Kim rassicura Canonico, ma sarebbe preferibile non rischiare

Uno dei sette Kim della nazionale coreana è in forte dubbio per la gara di oggi contro il Ghana e purtroppo è il KIm azzurro. Ha rimediato una botta al polpaccio assai dolorosa nella gara d’esordio con l’Uruguay e quindi Paulo Bento, ct della Corea del Sud, ha spiegato che «solo poche ore prima dell’inizio del match con il Ghana deciderò se rischiarlo oppure no». Raffaele Canonico, il medico del Napoli, ha scambiato una serie di messaggi con il difensore azzurro che lo ha rassicurato sul problema al polpaccio. Il punto è che non si allena da tre giorni: si è un po’ scaldato su una cyclette nelle ultime ore e poi null’altro. Rischiarlo con il Ghana sarebbe un azzardo, considerando che poi ci sarebbe ancora la gara con il Portogallo per poter ribaltare il destino del girone. Kim spinge per essere in campo, ma bisogna stare attenti anche ai medicinali perché in questa Coppa del Mondo i controlli antidoping sono spietati. Quindi, in giornata verrà presa una decisione.

Il Mattino