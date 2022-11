In attesa della Turchia, test decisivi per Rrahmani e Kvara. Probabile una quarta amichevole

Il Napoli a breve tornerà ad allenarsi a Castel Volturno, per iniziare la seconda fase di preparazione, in vista del campionato che sarà il 4 Gennaio al “G. Meazza” contro l’Inter. Il tecnico di Certaldo Luciano Spalletti non potrà contare sui 5 Nazionali impegnati ai Mondiali, ma la novità e che in caso di uscita dalla fase a gironi, avranno 10 giorni di riposo. Invece si valuteranno le condizioni di Rrahmani e Kvaratskelia. Secondo il CdS per il difensore del Kosovo, stop di oltre due mesi, si è allenato a Doha per recuperare la migliore condizione fisica, quindi si capirà a che punto è il suo recupero. Per il calciatore georgiano, è rimasto in patria, svolgendo sedute di allenamenti intensi, per la lombalgia, post Liverpool. Il problema alla schiena lo ha tenuto fermo per le gare contro Atalanta, Empoli e Udinese. La sensazione è che quasi al top, ma il test a Castel Volturno, dirà molto, in vista poi della partenza in Turchia. Infine Antalya, si dovrebbe essere l’1 o 2 Dicembre e le amichevoli saranno contro l’Antalyaspor e il Crystal Palace, mentre il 17 Dicembre al “Maradona” contro il Villarreal. Infine il calcio Napoli dovrebbe organizzare in trasferta un ultimo test, ancora sconosciuto il nome dell’avversario e la sede.

