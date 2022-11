Il Valencia spinge per Demme, Gattuso lo vuole in Spagna

Diego Demme non andrà via a gennaio, Spalletti lo reputa una pedina importante del suo Napoli, ma le voci di mercato si fanno sempre più insistenti, come scrive Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, sul suo profilo Twitter. “Il Valencia è ancora interessato al centrocampista del Napoli Diego Demme. Rino Gattuso lo ama e spinge per convincere il giocatore”.