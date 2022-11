Gazzetta – Napoli, i due scontri diretti alla ripresa, diranno molto in chiave scudetto

Alla ripresa del campionato il Napoli avrà due gare importanti, come sottolinea oggi La Gazzetta dello Sport. “Alla ripresa del campionato il Napoli se la vedrà subito con due big: prima l’Inter, poi la Juventus, due concorrenti allo Scudetto. Due scontri diretti che molto diranno in chiave corsa scudetto. Nel senso che gli azzurri dovranno reggere all’urto delle due potenze per capire se potranno mantenere e capitalizzare l’importante vantaggio raggiunto in classifica, oppure le altre avvicineranno e allora diventerà meno semplice la corsa, ma comunque sempre possibile”.

