G. Padovan, giornalista: “Contento della sosta, doveva tirare il fiato a molti calciatori”

A Radio Punto Nuovo, è intervenuto Giancarlo Padovan, giornalista: “Molte partite di questo Mondiale sono state noiose, nelle prime gare stiamo vedendo tanti scetticismi. Le partite buone ci sono state, ma un buon tasso di mediocrità c’è stato e molte gare sono state tutt’altro che avvincenti. Adesso però il livello si innalzerà di pari passo con il peso degli scontri. La squadra che mi sta convincendo di più è certamente la Francia, molto più della Spagna. Non so chi vincerà il Mondiale, ma dopo vent’anni potrebbe essere l’anno del Brasile. Il Napoli? Spalletti è contento della sosta, doveva far tirare il fiato a parecchi calciatori. Molti dei calciatori al Mondiale poi rientreranno a casa, come Lozano destinato all’eliminazione del Messico. Il Napoli può fare il vuoto dietro sé, non credo proprio che si farà trovare distratta alla ripresa. Per di più in una gara delicatissima come quella di Milano contro l’Inter. Il Napoli ha pareggiato un paio di volte e vinto sempre: è difficile che vada al di sotto delle proprie capacità. L’anti-Napoli? L’Inter pensavo fosse quella più attrezzata per vincere, ma parliamo di una squadra distante undici punti. Chi è davanti dovrebbe crollare in maniera fragorosa. Ci sono poche possibilità per tutti. Il Milan mi ha lasciato perplesso prima della sosta, nonostante la vittoria. Osimhen e l’ultimo anno a Napoli? È ancora presto, ma quando e se vinci un campionato tutto passa in cavalleria, anche un eventuale addio. Di certo potrebbe essere il suo ultimo anno se guardiamo alla gestione De Laurentiis e quanto fatto in questi precedente”.

Fonte: Radio Punto Nuovo