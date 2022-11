G. Cannella, DS: “Fossi il Napoli, non mi preoccuperei degli avversari, ma guardare…”

A Radio Punto Nuovo, è intervenuto Giuseppe Cannella, direttore sportivo: “Rivoluzione Juventus a gennaio? Non credo, da quello che trapela anche loro hanno qualche problemino economico. E quando ti chiami Juventus non puoi prendere degli sconosciuti. Fossi il Napoli, però, non mi preoccuperei troppo degli avversari: che guardi in casa propria e continui a giocare come fatto finora. Il Mondiale? Da italiano c’è grande rammarico, siamo un po’ depressi. Tifo sempre per i più deboli ed è bello vedere l’entusiasmo delle formazioni meno blasonate. Poi da osservatore guardo con grande interesse tutte le partite e vado pazzo per Olmo: mi rammarico come non sia potuto arrivare in Italia qualche anno fa. Tchouameni dominante con la Francia? Stesso discorso per Olmo, i ragazzi bravi sono conosciuti dal settore giovanile. La Francia è alla terza generazione di ragazzi immigrati ed esplosi tecnicamente”.

Fonte: Radio Punto Nuovo