[Foto] SETTORE GIOVANILE – Week-end nero per gli azzurrini

In attesa del ritorno in campo della Primavera, nel fine settimana sono scese in campo le altre compagini del settore giovanile del Napoli. Un week-end nero, un solo successo, dell’Under 13 contro il Bari, per il resto sconfitte, soprattutto pesante quella dell’Under 17 contro il Bologna. Ecco tutti i risultati.

RISULTATI DEL WEEKEND

U13 NAPOLI-BARI 6-1

U14 BENEVENTO-NAPOLI 2-0

U15 FIORENTINA-NAPOLI 2-1

U16 FIORENTINA-NAPOLI 1-0

U17 NAPOLI-BOLOGNA 1-6

U18 NAPOLI-LAZIO 1-2

WEEKEND NERO PER IL SETTORE GIOVANILE DEL @sscnapoli @ADeLaurentiis possibile fare ste figure? — Giovanili Napoli (@GiovaniliNapoli) November 27, 2022

Fonte: twitter Giovanili Napoli