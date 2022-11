FOTO – La Turchia ufficializza la presenza del Napoli ad Antalya

Il Napoli partirà questa settimana per il ritiro in Turchia, dove resterà una decina di giorni. La destinazione scelta è Antalya e, sebbene non ci sia ancora la certezza delle date, è stata ufficializzata la presenza degli azzurri grazie a un immagine postata dal portale TR Haber e presa dal Regnum Carya, il resort scelto dal Napoli per il soggiorno. Oltre ai partenopei altri 5 club: Crystal Palace, Hull City (già sbarcato ad Antalya), Antalyaspor, Istanbul Basaksehir e Trabzonspor.

Fonte: TUTTOmercatoWEB.com